Омский регоператор продолжает выявлять уклонистов от законных договоров на мусор

В ноябре уже повторные уведомления получили 250 ИП. Тотальные проверки предпринимателей будут продолжаться и дальше.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ No 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Однако типовой договор, на то, что и типовой – он не может учитывать оосбенности и нюансы каждого юрлица, а расчеты, произведенные на основании публичных данных, могут быть некорректными. Именно поэтому от предпринимателей порой приходится слышать истории, об астрономических счетах, пришедших от регоператора.

Чтобы не переплачивать лишнее, юрлицам нужно лично обратиться к регоператору и составить доп соглашение к типовому договору. Внести корректные данные по своему предприятию или организации.

- В целом сегодня в предпринимательской среде есть понимание важности легализации и оплаты отходов. Тем не менее достаточно большая часть бизнеса надеется, что, их это не коснется. Это не так, отработаем всех ИП и юрлиц без исключения. Активно проводим досудебную и судебную работу в отношении должников. Платежная дисциплина важна в первую очередь для населения. Она учитывается при установлении тарифа на услугу по обращению с ТКО в последующем периоде, - говорит генеральный директор ООО «Магнит» Карен Егоян.

В пресс-службе компании отмечают, что подобные рейды становятся все более эффективными. Во время таких обходов часто выясняется, что предприниматели, боялись регоператора, наслушавшись «знающих» людей. После вручения уведомлений и разъяснений о тарифах, нормативах и способах расчета предприниматели направляют заявки на заключение договора и на месте решают спорные вопросы.

Но говорить о том, что омские юрлица массово спешат узаконить вывоз отходов, к сожалению, пока не приходится. По-прежнему много уклонистов и неплательщиков.

В отношении особо циничных представителей бизнеса применяются крайние меры – обращение в прокуратуру и Минприроды. Эти надзорные органы привлекают нарушителей к административной ответственности по ст. 8.2. «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Штраф в таких случаях на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

В пресс-службе компании «Магнит» напоминают, что для урегулирования задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регоператора по телефону 35-25-25.