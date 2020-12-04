В Омской области от коронавируса скончались 8 человек за сутки

В Омской области все еще фиксируют довольно высокие показатели по заражаемости коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки по данным минздрава коронавирус выявили у 245 человек. Остались для лечения дома 163 пациента. Всего с начала пандемии новым вирусом в Омской области заболели 23 545 омичей.

Выздоровели 130 пациентов за последний день наблюдений. Всего с начала пандемии в Омской области с ковидом справились 15 441 человек.

К сожалению, не обошлось и без летальных случаев. За сутки медики зафиксировали 8 смертей. Теперь за все время пандемии в регионе погибло 666 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 189, Азовский, Черлакский районы – 7, Большереченский район – 6, Калачинский район – 5, Павлоградский, Омский, Оконешниковский районы – 4, Нововаршавский, Тевризский районы – 3, Кормиловский, Таврический районы – 2, Большеуковский, Исилькульский,

Муромцевский, Нижнеомский, Одесский, Полтавский, Саргатский, Тарский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.