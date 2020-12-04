На видео попал пожар на складе пластика в Омске

Пожарные работают на месте уже 2 часа. Фото: ВКонтакте

Неожиданно кроме привычных труб котельных и предприятий над Омском появился еще один мощный источник дыма. Практически черный столб дыма поднялся на Левобережье. Оказалось, что загорелись склады на улице 2-я Солнечная.

Там хранились пластиковые бутылки и упаковки. О причинах возгорания пока ничего не известно, но человеческих жертв нет. Когда начался пожар склад был пуст.

О возгорании стало известно около 12 часов, но пожарные работают на месте до сих пор. Густой дым все еще можно заметить издалека. Для тушения пожара привлекли 23 единицы техники и 95 пожарных.