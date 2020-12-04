Омичка продавала дворняг под видом лабрадоров

В Омске под видом породистых собак продавали дворняг. Никто из владельцев не выбросил животных, когда обман раскрылся. Фото: stephanschute.de

Во время пандемии и самоизоляции, когда интерес к покупке домашних животных возрос, омичка решила подзаработать. Нашла обычных не породистых щенков и стала торговать ими через интернет, как породистыми.

Как выяснили в полиции, в мае этого года 33-летняя омичка решила легко заработать и, найдя щенков, выставила объявление на одном из бесплатных сайтов о продаже породистых лабрадоров. Проиллюстрировала свое объявление женщина картинками из интернета. Она брала полную стоимость вперед переводом на карту, а потом отдавала щенка. К мошеннице даже успели обратиться два человека из соседнего региона. С них она взяла деньги за доставку, но ничего не отправила. Обман новые хозяева увидели, когда собаки начали расти и совсем перестали быть похожими на лабрадоров. Тогда несколько омичей и обратились в полицию.

Осенью мошенница решила снова заработать по старой схеме. Она снова подобрала щенков, только теперь стала продавать их под видом джек-рассел терьеров. Она успела продать двух щенков, но ее задержали.

На беспородных щенках омичка заработала около 50 тысяч рублей. Сейчас на нее завели уголовное дело за мошенничество и женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Но пусть и мошенническим путем для собственной выгоды, а омичке удалось найти для щенков хорошие руки. Как отметили в пресс-службе полиции, никто из хозяев от своих питомцев не отказался.