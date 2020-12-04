Омские строители клеют плитку в 20-градусные морозы

Рабочие закладывают бордюр плиткой зимой. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях омич выложил фото, на котором рабочий клеил плитку на бордюр. Ничего особенного в такой картине не было бы, если бы автор не уточнил, что дело было при почти двадцатиградусном морозе. Оценить температуру по снимку сложно, но вокруг уже лежит слой снега, который не тает.

- Омский дом Дружбы. Температура -17. Ведутся работы по благоустройству. Строительные нормы и правила не соблюдаются. Срок сдачи был ноябрь. Плитку клеят на кирпич при -17 без укрывных материалов, - прокомментировал свой пост автор. Также омич заметил, что при отделке должен использоваться керамогранит, а рабочий укладывает совсем другую плитку.

Омич запечатлел и итог работы плиточника. Фото: ВКонтакте

В мэрии ответили на жалобу горожанина и заверили, что фотография не актуальна. Она была сделана намного раньше, когда температура не была такой низкой, и рабочий выполняет совершенно другие работы.

- Фото не актуальное, было сделано ранее. Подрядчиком проводились работы для последующей установки деревянных конструкций при температуре воздуха -4 градуса. На тот момент плитка была уже уложена: подрядчик ранее отчитывался о завершении данного вида работ. Согласно локально-сметному расчету используется плитка не из керамогранита, - ответили в пресс-службе администрации.