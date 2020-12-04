Жителю Омской области пришлось заплатить за оскорбление полицейского

Оскорбление чести полицейского обошлось сельчанину в круглую сумму. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области молодой сельчанин оскорбил полицейского, а за выплатой штрафа пришлось следить судебным приставам.

В Таврическом районе Омской области 23-летний сельчанин не сдержался и в публичном месте при свидетелях высказал нелицеприятные вещи местному участковому. Парень находился в состоянии алкогольного опьянения, а когда протрезвел понял, что оскорбил представителя власти. За это, как сообщает пресс-служба УФССП, местный суд назначил сельчанину штраф в размере 15 тысяч рублей.

Следить за его выплатой пришлось судебных приставов. Поняв, что его может ждать и более серьезное наказание, сельчанин погасил долг в полном объеме.