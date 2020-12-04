Фотография зимнего Омска признана снимком года

Фото с сайта reuters.com

Романтичная фотография нашего города, на которой запечатлен зимний Омск, появилась на сайте информационного агентства «Рейтерс». Снимок размещен седьмым по счету в фотогалерее с названием «Картины года: пейзажи» в числе сорока других снимков, сделанных в разных других живописных местах нашей планеты. Изображение подписано: «Трамвай едет по городу морозным днем в Омске. Россия, 23 ноября, 2020 г.». Снимок сделан Алексеем Мальгавко. Омичи полагают, что на фото запечатлена улица 11-я Ремесленная.