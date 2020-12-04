Губернатор утвердил программу газификации Омской области до 2025 года

Голубое топливо смогут получить жители 25 160 квартир в 56 населенных пунктах. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава региона утвердил пятилетнюю программу газификации Омской области. Она предусматривает строительство в регионе 9 газораспределительных станций, 748 км газопроводов. Выполнение этих задач позволит повысить уровень газификации населения природным и сжиженным топливом до 36, 67%. Голубое топливо смогут получить жители 25 160 квартир в 56 населенных пунктах Омской области. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков.

Выполнение предусмотренных региональной программой газификации Омской области на 2021-2025 годы мероприятий позволит повысить устойчивость и качественный уровень газоснабжения потребителей.

Также ставится задачей сокращение количества бесхозных газопроводов за счёт регистрации и поставки сетей на баланс собственников. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, прогнозируемый объем финансирования программы составляет 14 млрд 12,8 млн рублей из внебюджетных источников.