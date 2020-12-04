Под коронавирус отдадут более 25% всего коечного фонда в Омской области

Количество мест для больных коронавирусом увеличат. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в Омской области занято около 80% коечного фонда, выделенного для коронавирусных больных. С понедельника в регионе введут в работу еще 200 дополнительных мест, чтобы обеспечить всех пациентов местами в стационарах.

- С 7 декабря мы вводим 200 новых коек и в муниципальных районах, и в черте Омска для больных ковидом. В понедельник у нас будет 3 680 коек. Это выше норматива, который ставит нам федеральный центр. Это более 25 % от общего коечного фонда нашего региона, - отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Также глава региона отметил, что в санатории "Комунальник", который планировали полностью отдать под обсерватор, выделят 280 мест для граждан нуждающихся в реабилитации после коронавируса. Прежде всего туда будут направлять переболевших медработников, учителей и работников социальных сфер.

Также 180 мест в БСМП-2 выделят для оказания неотложной помощи омичам.