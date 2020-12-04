Аммиак и сероводород: в Омске снова фиксировали загрязнения воздуха

Накануне вечером 3 декабря в Омске снова зафиксировали значительное превышение содержания в воздухе загрязняющих веществ. Их фиксировали сразу в нескольких районах.

Пресс-служба минприроды рассказала, что был организован выезд передвижной эколаборатории. Она проехала по улицам 70 лет Октября, Лукашевича и проспект Мира. Во время пути приборы фиксировали превышения по сероводороду (1,4 ПДК) и оксиду азота (1,45 ПДК). В тоже время в Советском округе зафиксировали серьезные превышения содержания сероводорода (3 ПДК), оксида азота (2,7 ПДК), аммиака (1 ПДК). Сероводород также обнаружили на улице 4-я Поселковая.

В тоже время в районе Московки стационарный пункт мониторинга зафиксировал превышение содержания в воздухе мелкодисперсных частиц РМ2,5 и РМ10.

Омичи с начала недели активно жалуются на неприятный запах и смог. Все это происходит из-за неблагоприятных погодных условий, сохраняющихся на территории Омской области уже довольно долго. Сейчас неблагоприятный прогноз продлили до 11 часов 4 декабря.