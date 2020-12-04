«Выматываюсь, но чувствую себя счастливой»: Мэр Омска Оксана Фадина высказалась о своей работе

ФОТО: Владимир Казионов

8 декабря исполнится ровно три года на посту мэра Оксаны Фадиной. Она призналась, что любит свою работу, которая иногда ее выматывает. Но при этом глава города заявила, что чувствует себя счастливой.

- Человек обязательно должен чувствовать себя счастливым. Ты то, что ты чувствуешь. Я недавно сама задумалась: а что я есть? Стараюсь быть позитивным человеком, потому что от тебя зависит настроение и окружающих, - сказала Оксана Фадина в эфире радио "Монте-Карло". - Ищу позитив даже в самых напряженных ситуациях. Я люблю выматываться, потому что люблю свою работу. Это главное что у меня есть. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решение. Ведь, что это за победа, для которой не пришлось вымотаться, или напрячься. Она не ценится в таком случае.

Напомним, что 8 декабря 2017 года депутаты горсовета выбрали Оксану Фадину мэром. Она стала первой женщиной в истории Омска, которая заняла этот пост.