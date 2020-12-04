В Омске поймали 30 дрифтеров у торговых центров

Омских водителей просят быть аккуратнее и соблюдать правила ПДД. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

Омские полицейские провели рейд в ходе которого привлекли к ответственности дрифтеров, катающихся на парковках у ТЦ. Омичи довольно часто жаловались на любителей практиковать экстремальное вождение, которые мешали им заснуть и подвергали опасности себя и окружающих.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержали около 30 водителей. Как правило, водители, практикующие дрифт, часто попадаются за нарушения и на дорогах города. Среди наиболее частых причин их остановки в полиции назвали: управление автомобилем с нечитаемыми номерами, отсутствие полиса ОСАГО, наличие технических неисправностей, нарушение правил маневрирования, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Действительно, в последнее время с омскими дрифтерами происходили ЧП. К счастью, в них никто не пострадал.