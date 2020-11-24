О приборах учета природного газа

Заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев.

Поверить или заменить?

Все приборы учёта имеют «срок годности», он определяется межповерочным интервалом. По окончании этого интервала счётчик газа нужно поверить, поскольку без поверки прибор считается неисправным. Поверка – обязанность абонента, предусмотренная законом. Поэтому ресурсоснабжающая организация ООО «Газпром межрегионгаз Омск» обращает особое внимание пользователей газа на необходимость следить за наступлением срока поверки счетчиков.

- Срок поверки прибора учета газа указан в паспорте прибора, - поясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев. – Учет потребленного газа осуществляется только на основании показаний поверенного счётчика. Кстати, дополнительно поставщик газа информирует абонентов о наступлении срока поверки, размещая информацию об окончании сроков межповерочного интервала в квитанции.

Что же делать абоненту, если подходит срок поверки? Есть два способа действия в этой ситуации. Первый – поверить счетчик газа, второй - заменить его на новый. Исходя из практического опыта, газовики рекомендуют абонентам воспользоваться вторым вариантом и заменить счетчик. Поскольку часты случаи, когда вскоре после поверки счётчики ломались, и людям приходилось их заменять, соответственно сначала платить за поверку, а потом за новый прибор.

Кстати, в этом году из-за пандемии, обязательные сроки поверки приборов учета, наступавшие в период с 06.04.2020 по 31.12.2020, перенесены на 1 января 2021 года (постановление Правительства РФ №424 от 02.04.2020). Таким образом, у тех, кто в этом году не заменил или не поверил прибор учета газа, остался всего месяц, чтобы сделать эту важную процедуру. Если прибор учета не поверить или не заменить вовремя, начисления таким абонентам поставщик газа будет проводить по нормативу, что существенно больше, чем по показаниям счётчика.

Если счетчик сломался

Бывают случаи, когда приборы учета газа ломаются до наступления срока поверки или в их работе происходит какой-то сбой. Проявления этого могут быть самыми разными от повреждения корпуса счетчика, до «нестандартного» поведения - вдруг гаснет табло, счетчик начинает «много мотать» или наоборот «мало считать». Что делать в этом случае?

- В случае, если у абонента возникают вопросы к работе и состоянию счётчика, в первую очередь он обязан донести эту информацию до поставщика газа, - поясняет Артём Немцев. – Это необходимо для корректировки начислений. Если абонент вовремя не уведомляет об этом ресурсоснабжающую организацию, и факт неисправности прибора зафиксирует контролер нашей компании, то в этом случае будет не только производится расчет платежей по нормативу, но еще и доначисление за полгода до даты, предшествующей дате выявления неисправности или даты последней проверки, но не более чем за 6 месяцев.

Помните! Прибор учета газа в доме или квартире должен быть в исправном состоянии без повреждений, с наличием пломб завода-изготовителя и поставщика газа.

Кстати

Куда обращаться за поверкой счетчика газа

Необходимо обращаться в организацию, с которой заключён договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования для снятия и установки счетчика газа после поверки и в «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области» для поверки (г. Омск, ул. 24-я Северная, 117 а).

Важно

Передавайте достоверные показания счетчика до 20 числа текущего месяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» (без регистрации) или «Личный кабинет», по адресу электронной почты территориального участка (указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру телефона 70-48-79 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х - номер лицевого счета, а Y - целая часть показаний счетчика.

На заметку

Платите за природный газ дистанционно - до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) или «Личный кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие).