Фудкортам в омских торговых центрах разрешат работать с середины января

К полноценной работе фудкорты смогут приступить еще не скоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное, о чем просили представители общепита перед заседанием оперштаба, это полноценное открытие фудкортов в торговых центрах. Но оперштаб не пошел на такие серьезные послабления. Как рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, подводя итоги заседания, их работу возобновят к середине января.

- Фудкорты открывать не планируем до середины января. Мы разрабатываем регламент их работы с соблюдением санитарных норм, как только он будет готов, то, скорее всего, откроем, - подытожил глава регионе в беседе с "12 Каналом".

Отметим, что ресторанам разрешили пригласить в Новогодние праздники музыкантов.