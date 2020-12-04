Ресторанам разрешили пригласить музыкантов в праздничные дни в Омске

Большинство ограничений для ресторанов и кафе осталось в силе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работники ивент-индустрии и общепита накануне заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске просили правительство дать ряд послаблений на их работу в праздники. Но по итогам заседания стало понятно, что значительных послаблений не ввели.

Так Омским ресторанам и кафе разрешили приглашать музыкантов, для создания праздничного настроения и организации досуга посетителей. Но вместе с этим в силе остались предыдущие запреты на проведение корпоративов и банкетов. Также сохраняется и запрет на работу заведений общепита после полуночи. Не разрешили в полную силу заработать и фудкортам в торговых центрах.