Бурков: Контроль за соблюдением коронавирусных ограничений усилят в Омске во время праздников

В Омске будут жестче контролировать соблюдение антиковидных ограничений

По итогам заседания оперштаба никаких серьезных послаблений для жителей региона не ввели. Позиция Роспотребнадзора была довольно жесткой, поэтому не удивительно, что масштабных послаблений омичи не дождались.

Губернатор Омской области Александр Бурков также отметил, что в период длительных выходных контроль за соблюдением санитарных ограничений, действующих в регионе, будет усилен.

- С одной стороны, мы видим, что ситуация стабилизируется, но нам расслабляться еще рано. Оперштаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 15 января, усилить контроль на предпраздничный период и на период праздников. Важно не получить всплеск заболеваемости и сохранить здоровье граждан, - подвел итоги заседания глава региона.