8 декабря - будет 3 года, как Оксана Фадина возглавила Омск: Что уже сделано в городе и какие планы ставит мэр

За время руководства городом Оксаны Фадиной произошло самое масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. ФОТО: Владимир Казионов

Мэром Омска Оксана Фадина была выбрана 8 декабря 2017 года. Она стала первым руководителем-женщиной в истории глав города. Довольно быстро Оксана Фадина проявила свои деловые качества. Одной из главных ее заслуг считают то, что она сумела наладить продуктивные взаимоотношение с руководством областью, чего раньше многие не представляли. Оксана Фадина и губернатор Александр Бурков не раз подчеркивали: развитие города и области возможно лишь в тандеме.

- Конечно, мы спорим с Александром Леонидович. Я непростой сотрудник для других, порой губернатор меня терпит, наверное, - призналась мэр Омска Оксана Фадина. - Я непростой сотрудник не в плане характера, а в плане реализации задач. Я топ-менеджер, я всегда готова обсуждать и спорить. И Александр Леонидович любит сотрудников с точкой зрения, потому что это значит – сотрудник думающий. Я, правда, многому учусь у губернатора. У него необычный взгляд на жизнь. Работа с ним – всегда новые знания, но и всегда непросто. А я и не люблю простые задачи, как мы уже знаем.

Все это в итоге вылилось в беспрецедентное выделение средств из областного бюджета на нужды Омска. И размер поддержки постоянно растет. Цифры здесь говорят за себя сами. Если в 2017 году из областного и федерального бюджетов на развитие города поступило 1,6 млрд. руб., то в 2018году – 2,9 млрд. руб. В 2019 году – 5,8 млрд. руб. А за 2020 год ожидается порядка 4,4 млрд. руб., которые будут вложены в инфраструктуру Омска.

Все это позволило заметно преобразить его. Городская администрация при Оксане Фадиной перестала жить только сегодняшним днем. Сейчас власти заглядывают далеко вперед – каким будет Омск через 10, через 15 лет? За три года при Оксане Фадиной удалось всерьез заняться развитием инфраструктуры города. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было благоустроено 142 двора и 25 общественных территорий! Такого масштабного благоустройства у нас не было никогда.

Удалось новому мэру за короткое время и наладить диалог с жителями. Все ключевые решения власть теперь обсуждает с жителями и сверяет свое мнение со взглядами омичей. Идет общественное обсуждение основных вопросов в жизни города. К примеру, какие зеленые зоны благоустраивать решали сами жители в ходе специального голосования. Именно они выбирали все 25 объектов (подробнее см. «Важно!»)

Занялись городские власти и благоустройством одного из главных мест отдыха омичей – парком «Зеленый Остров». Десятилетия это место теряло свою привлекательность. Именно Оксана Фадина после визита в парк решила срочно спасать его. Уже началась подготовительная работа на объекте. В этом году разработан проект комплексного благоустройства парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Концепция благоустройства парка «Зеленый остров» одобрена на Архитектурно-градостроительном совете города 16 апреля 2020 года, в конце ноября состоялось публичное обсуждение проекта благоустройства этого пространства. Проект благоустройства парка будет разбит на три года,- с 2021 по 2023 год. Из федерального, регионального и городского бюджетов в объект вложат более 300 млн. рублей.

В этом году глобальные работы развернулись на Театральной площади и набережной Оми в рамках вторых этапов реконструкции этих пространств.

Обратила Оксана Фадина и внимание на проблему изношенного подвижного состава. Десятилетиями проблема усугублялась. Однако именно новый мэр всего за три года смогла сделать то, чего раньше городским властям не удавалось. При Оксане Фадиной произошло самое масштабное обновление общественного транспорта. Цифры здесь действительно впечатляют: 220 автобусов власти закупили в 2018 году, 33 новых троллейбуса, 24 новых трамвая, 20 автобусов большого класса – в 2020.

Значимым достижением в сфере транспортного обслуживания населения города Омска стало внедрение бесконтактной оплаты проезда. Это позволило повысить доходы транспортников, снизить нагрузку на бюджет, вывести из тени доходы частных перевозчиков и заниматься развитием отрасли, в том числе закупкой нового общественного транспорта. Именно Оксана Фадина отдельно занялась и повышением экономики пассажирских предприятий. До ее прихода вообще стоял вопрос о том, что город может потерять муниципальный транспорт. А сейчас пассажирские предприятия могут строить планы на будущее. До сих пор глава города считает это одним из главных своих успехов.

- Это самая яркая моя победа, я выстрадала решение транспортной проблемы в Омске. Это очень запомнилось. Каждый раз, когда я говорю о транспорте, я вспоминаю: реально стоял вопрос о том, что автобусы с линии могут не доехать вечером в парк. Могло попросту не хватить топлива, – сказала мэр Омска Оксана Фадина. - Спасибо водителям, всем транспортникам за терпение и доверие. За то, что дали нам время. Они понимали, что руководители города как-то решают эту проблему. Здесь я хочу еще сказать отдельное спасибо сказать губернатору. Потому что решение вопроса требовало принятия мер на более высоком уровне. После пройденного пика проблемы пошла уже плановая антикризисная работа по управлению отраслью. Садились все вместе с коллегами и вникали в ситуацию, изучали пассажиропоток.

Другой важный аспект, который сказывает на комфорте проживания в Омске, установка теплых остановок. Администрация Оксаны Фадиной смогла найти инвестора на проект. За счет компании «Капитал-Строй» в городе начали устанавливать теплые павильоны – с интернетом, лавочками и электронным табло, которое показывает график движения общественного транспорта. В 2019 году было установлено 50 комплексов. В этом году установлено уже еще 40 комплексов плюс 10 будет установлено до конца года. Всего до конца 2023 года планируется установить 174 комплекса во всем районах города.

НА ЗАМЕТКУ

Какие дороги отремонтировали в 2020 году?

Красный Путь;

проспект Карла Маркса;

объездная дорога у гипермаркета «Континент»;

ул. 21-я Амурская;

ул. Транссибирская;

ул. Масленникова;

ул. 10 лет Октября;

ул. Герцена;

ул. Орджоникидзе;

ул. Магистральная.

КСТАТИ

Какие зеленые зоны благоустроили за 3 года?

Сквер героев-авиаторов в авиагородке,

территория 10 микрорайона,

Благоустройство прилегающей территории к озеру Кирпичка

3-я Енисейская-70 лет октября (благоустройство территории вдоль улиц в районе Торгового города);

Парк 30-летия Победы (благоустройство парковки);

Транссибирская и территория, прилегающая к аэропорту;

Городская поляна;

Парк по улице Архиепископа Сильвестра;

Сквер по улице Гашека (монтаж детской площадки на месте площадки, которая устанавливалась моделью Натальей Водяновой);

Иртышская набережная (в районе Ленинградского моста);

Привокзальная площадь;

Сквер «Юбилейный»;

Сквер «Крылатое братство»;

Восточная роща;

Краснопресненская (территория у «Дома Дружбы»);

Проспект Культуры;

Сквер «Дружбы народов»;

Сквер Молодоженов;

Парк Советский;

бульвар Победы;

бульвар Мартынова;

благоустройство Аллеи ветеранов по ул. 40 лет Ракетных войск в поселке Степной;

Музейная;

Территория по улице Бударина и Думской;

Театральная площадь.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

«Я счастливый человек, потому что люблю свою работу»

Мэр Оксана ФАДИНА:

- Человек обязательно должен чувствовать себя счастливым. Ты то, что ты чувствуешь. Я недавно сама задумалась: а что я есть? Стараюсь быть позитивным человеком, потому что от тебя зависит настроение и окружающих. Ищу позитив даже в самых напряженных ситуациях. Я люблю выматываться, потому что люблю свою работу. Это главное что у меня есть. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решение. Ведь, что это за победа, для которой не пришлось вымотаться, или напрячься. Она не ценится в таком случае.