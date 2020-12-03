Омская область по плану готовится к приему молодежного чемпионата мира по хоккею

Губернатор сроки подготовки к турниру в Омске держит на личном контроле. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В 2023 году Омск примет престижный турнир - молодежный чемпионат мира по хоккею. Этого права мы удостоились наряду с Новосибирском. Часть игр пройдет в Омске и уже на новой арене.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, оба региона ведут активную подготовку. Сегодня они сверяли синхронность действий. Губернатор Александр Бурков график подготовки к турниру держит на личном контроле. Главный вопрос - арена и создание инфраструктуры. Запустить работу ледового дворца надо не позднее октября 2022 года.

- Для нас проведение такого масштабного хоккейного события, как молодежный чемпионат мира по хоккею, – большая честь и ответственность. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы он прошел на высоком организационном уровне, - отметил омский губернатор – Совершенно новый многофункциональный комплекс «Арена» рассчитан на 12 тыс. зрителей, его строительство финансируется из трех источников: средства вкладывает компания «Газпром нефть», федеральный и областной бюджеты. Работы ведутся с лета.