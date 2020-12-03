Угонщик автомобилей надеялся избежать наказания, спрятавшись от полиции в коробке

Мужчине грозит внушительный срок за угон автомобиля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омич украл машину, чтобы добраться домой, но его остановили полицейские. Ему удалось сбежать, правда его весе равно задержали.

Около полудня в полицию с заявлением об угоне машины отечественного производства с улицы Братская 56-летний омич. Полицейские быстро установили, что этот автомобиль накануне преследовали инспекторы ДПС. Водитель бросил авто на жд путях и сбежал через дворы домов на улице Петра Ильичева. В доме на этой улице беглеца и обнаружили. Когда полицейские пришли к его сожительнице, мужчина спрятался в коробке под грудой вещей, но это не помогло.

Он объяснил, что автомобиль угнал, чтобы попасть домой. Омич оказался опытным угонщиком, его 10 раз судили за подобные преступления. Поэтому он без труда вскрыл замок маникюрными ножницами и уехал, но по дороге попался сотрудникам ДПС, рассказали в пресс-службе полиции. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.