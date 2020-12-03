Круиз-контроль: Райффайзенбанк запустил продвинутый кэш-пулинг для корпоративных клиентов

Райффайзенбанк предлагает корпоративному бизнесу новый вид кэш-пулинга — инструмент, который позволяет группам компаний эффективнее управлять денежными потоками.

Новый кэш-пулинг «Круиз-контроль» — это вид материального пула, предназначенный для сопровождения большого количества счетов компаний. Он используется как инструмент внутригрупповых займов, привлечения финансирования и покрытия кассовых разрывов, экономии процентов на использовании заемных средств.

Главное преимущество «Круиз-контроля» — возможность выставить настройки кэш-пула и заняться непосредственно операционной деятельностью, доверив банку работу по управлению ликвидностью. Инструмент предназначен для корпоративных клиентов с развитой сетью филиалов, «дочек» и единым казначейским центром, который управляет денежными потоками всех юридических лиц, входящих в группу.

Как работает «Круиз-контроль»

- Казначей головной компании выбирает режим переводов денежных средств в рамках пула: сбор средств участников на основной счет и/или финансирование с основного счета в конце операционного дня. При этом остаток по счету каждого юридического лица сводится к установленному значению.

- Казначей может частично или полностью распределить объем овердрафта основного счета между участниками пула, которым требуется дополнительное финансирование внутри дня. Подкрепление денежными средствами от головной структуры происходит в режиме реального времени в рамках лимита, за пределы которого участник не выйдет.

- Казначей управляет настройками, к примеру, размерами целевых остатков по счетам участников или лимитами финансирования по ним дистанционно в системе электронного банкинга.

Круиз-контроль_Райффайзенбанк

«Корпоративный бизнес получает в Райффайзенбанке такой широкий набор возможностей, как оперативное управление остатками на счетах, бюджетирование, отслеживание кассовых разрывов и оптимизация процентных расходов. Кэш-пулинг значительно упрощает процесс управления денежными потоками, позволяя корпоративному бизнесу в автоматическом режиме получать финансирование и осуществлять платежи в рамках единой системы. Пул «Круиз-контроль» также позволяет компании заработать на временно свободных средствах и снизить расходы на покрытие овердрафтов, а также избежать рутинного ручного труда», — прокомментировала Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.