Омич хотел вернуть деньги, потраченные на мошенников, и снова стал их жертвой

В полиции продолжают поиски мошенников, в чьи руки попал омский пенсионер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 63-летний омич с заявлением о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе полиции, ранее он уже попадался на удочку мошенников и решил вернуть средства, но снова попался в руки нечестных людей.

В сентябре этого года пенсионер уже обращался с заявлением в полицию. Он лишился 420 тысяч рублей, решившись заработать на фондовой бирже. Через несколько месяцев омич решил обратиться к юристам, чтобы поскорее вернуть свои деньги. Их он нашел на сайте в интернете. По словам потерпевшего, сотрудники фирмы общались с ним приветливо и сразу прониклись проблемой. Но помимо 10% от заявленной суммы, просили оплачивать сопутствующие услуги. Так пенсионер оплатил комиссию банку, комиссию за перевод и многое другое. Когда омич заподозрил неладное, он уже успел перевести 260 тысяч мошенникам. их телефон, конечно, вскоре перестал отвечать. В общей сложности мужчина отдал мошенникам 660 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают, откуда и кто именно звонил пенсионеру. Расследование дела продолжается.