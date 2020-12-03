В Омске задержали мошенницу, которая ограбила минсельхоз Казахстана и 16 лет скрывалась в России

Женщина вывела крупную сумму с бюджетного счета и сбежала. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске задержали женщину, которая ограбила одно из министерств соседнего государства и сбежала в Россию.

Правоохранители Республики Казахстан еще в 2004 передали уголовное дело о преследовании женщины в Россию и с тех пор ее место нахождения оставалось неизвестным. Преступницу обвиняют в хищении денег в особо крупном размере с бюджетного счета комитета по водным ресурсам Минсельхоза Республики Казахстан. Она 16 лет успешно скрывалась на территории России, но в этом году ее следы заметили в Белгороде, а позже нашли в Омске.

Здесь ее и задержали. Накануне 2 декабря Центральный районный суд принял решение о ее заключении под стражу.