Омские архитекторы поддержали идею благоустройства набережной Иртыша

В Омске хотят начать масштабную реконструкцию набережной Иртыша. Она может измениться до неузнаваемости. Фото: пресс-служба Администрации Омска

Разговоры о масштабном благоустройстве и развитии территории набережной не утихают в Омске уже год. Недавно омичам представили концепцию новой 15 километровой набережной, которая, по задумке дизайнеров, должна кардинально преобразиться.

Этот проект представили на обсуждение экспертам на заседании Архитектурно-градостроительного совета. На заседании рассмотрели концепцию, которая включает в себя не только развитие уже существующих точек притяжения омичей, но и развитие ранее не задействованных территорий.

- Концепция презентована с целью вовлечения омского профессионального сообщества к совместной проработке и реализации будущего проекта. В разное время на отдельные части территории возле Иртыша разрабатывались свои проекты. Сегодня наша задача – сделать именно единый проект развития набережной, соблюдающий баланс интересов населения и бизнеса, - рассказал о главной задаче проекта Заместитель мэра города Омска Михаил Губин.

Многие поддержали идею о реконструкции набережной и высказались о готовности включиться в ее обсуждение и решение текущих вопросов.

- Мы говорим о будущем, но будущее начинается формироваться уже сегодня. Сейчас идет подготовка проекта Правил землепользования и застройки города Омска, в том числе для того, чтобы потом была возможность реализовать этот проект, - отметила главный архитектор ООО «ИТП «Град» Ирина Стуканева.

Члены градостроительного совета после активного обсуждения поддержали идею развития набережной в Омске и с вниманием отнеслись к высказанным в процессе обсуждения предложениям и замечаниям от разных экспертов.