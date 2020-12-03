В омских школах проходят уроки памяти

В год 75-летия Великой Победы отношение к Дню Неизвестного Солдата особенное. Уроки памяти 3 декабря прошли во всех омских школах. Ребята читали стихи, пели военные песни и вспоминали своих дедов и прадедов, которые победили фашизм.

В музее средней школе № 90, которая носит имя Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева, в четверг, 3 декабря, для ребят начальной школы и выпускников прошел урок «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Урок сами ребята подготовили в виде литературно-художественной композиции с фрагментами из игровых и документальных фильмов, музыкальными вставками, читали стихи, посвященные безымянным героям, которые до сих пор лежат в тех местах, где в грозовые годы шли жестокие бои.

- Мы «карбышевцы», поэтому патриотическим воспитанием с ребятами занимаемся практически столько же, сколько существует наше учебное заведение. Школе 60 лет, а школьному музею - 58. Такие уроки, как сегодня, у нас проходят регулярно, проводим их в нашем музее. Причем в ходе подготовки уроков используем накопленные экспонаты, поэтому военно-патриотические мероприятия у нас всегда получаются хорошо, - рассказала учительница начальных классов Вера Люсова, которая параллельно руководит музеем и объединением «Юные карбышевцы»

Из-за пандемии массовые мероприятия с участием гостей в серьезном возрасте сейчас не проводят, а вот от уроков патриотической направленности не отказались. В этот раз среди участников и одновременно зрителей были ребята четвертого и десятого классов. Младших и старших пригласили специально, чтобы укрепить преемственность в подготовке патриотических мероприятий. Младшие берут пример со старших и сами активно участвуют в подготовке уроков.

Командир юнармейского отряда «Сибиряк», учащаяся 10-го класса Полина Иващенко пришла в отряд, как только узнала о его создании, потому что почувствовала себя патриотом уже давно. Она уверена, что нельзя чувствовать себя спокойно, пока не захоронен последний безымянный герой, павший на фронтах Великой Отечественной войны.

- Мой дедушка воевал. К сожалению, он ушел из жизни в 2015 году. Он прошел всю войну и закончил ее в Берлине, я очень горжусь им и чту память о нем и обо всех участниках той войны. Он много рассказывал мне о войне и часто говорил, что сами немцы, жители германской столицы, у которых его часть стояла, кормили наших и всегда удивлялись стойкости русского солдата. Очень хочу, чтобы все россияне, чьи родственники погибли на войне, а места их захоронений пока неизвестны, узнали бы, где находятся могилы близких, чтобы можно было положить в тех местах цветы, да и просто почаще вспоминать их, - говорит десятиклассница.

День Неизвестного Солдата отмечается в нашей стране 3 декабря с 2014 года. Без вести погибли свыше шести миллионов советских солдат, большинство которых захоронено в братских могилах. Российские поисковики смогли найти там, где шли бои, 120 тыс. останков павших, из них опознать удалось пока только шесть тысяч.

«Мы здесь не потому, что дата.

Как злой осколок, память жжет в груди.

К могиле неизвестного солдата

Ты в праздники и будни приходи.

Он защитил тебя на поле боя,

Упал, ни шагу не ступив назад,

И имя есть у этого героя - Великой Армии простой солдат», - написал в свое время Михаил Исаковский.

Омские школьники знают эти строки, а главное, понимают их смысл.