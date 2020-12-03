В Омске в память погибших советских и российских воинов возложили цветы к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном»

В парке 30-летия Победы прошла церемония возложения цветов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня омичи вспоминают советских и российских воинов, погибших в боевых действиях. Дань уважения отдают и безымянным солдатам, отдавшим жизнь за родину. В парке 30-летия Победы прошла церемония возложения цветов к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и Вечному огню.

В мероприятии участвовали представители омского правительства, ветераны и территориальный гарнизон.

- Мы вспоминаем бойцов, пожертвовавшим жизнью ради мирного неба над головами потомков, погибших воинов, на чьи могилы не могут прийти родственники. Но на эти могилы всегда будут приходить и настоящие, и будущие поколения россиян в знак памяти и уважения. Благодаря кропотливой работе поисковых отрядов по обнаружению останков и установлению личности воинов восстановлены имена уже многих неизвестных солдат. Поисковиками обнаружены останки 33 павших бойцов, призванных в ряды Красной Армии из Омской области, - рассказал первый заместитель Министра региональной безопасности Геннадий Привалов.