«Мы своих болельщиков экстремистами не считаем»: В «Иртыше» прокомментировали признание «Иртыш Ultras» экстремистской организацией

В клубе узнали об обвинениях в адрес фанатов через СМИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня стало известно, что по иску прокуратуры фанатское объединение "Иртыш Ultras" признали экстремистской организацией и наложили запрет на ее функционирование. В прокуратуре посчитали, что в его составе слишком много лиц, привлекавшихся за преступления экстремистской направленности.

Пресс-секретарь футбольной команды "Иртыш" Дмитрий Кунгурцев рассказал, что клуб узнал об этом решении от СМИ и своих фанатов экстремистами не считает:

- Клуб узнал об этом из сообщений средств массовой информации, поэтому что-либо комментировать нам сложно. Своих фанатов мы экстремистами не считаем, их поддержка очень важна для команды и проходит она без нарушения закона, - рассказал Кунгурцев telegram-каналу omskbreaking. - Мы с ними [с «Иртыш Ultras»] контактируем постоянно, совсем недавно помогали им согласовывать средства поддержки в Футбольной Национальной Лиге. Большинство ребят — школьники либо студенты. Никаких серьёзных инцидентов с ними не возникало, максимум судью могли поругать с трибуны...