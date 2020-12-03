В Оконешниково почтили память неизвестного солдата

По всей стране проходят памятные мероприятия. Оконешниковский район не остался в стороне. Сегодня в рамках акции «Огни Памяти» в райцентре в парке Победы был зажжен Вечный огонь. Активисты оконешниковского отделения всероссийского патриотического движения «Юнармия» организовали торжественное шествие и возложили цветы к мемориалу. Участниками мероприятия стали представители разных поколений, их объединяет одно - чувство гордости за свою великую страну. Завершила акцию традиционная минута молчания.

Кроме того, в образовательных учреждениях района прошли уроки Мужества, посвященные памятной дате. Восьмиклассница Оконешниковской школы Виктория Бондюченко в патриотическом движении «Юнармии» состоит уже более года, наряду с единомышленниками активно занимается волонтерской деятельностью, ведет работу по сохранению мемориалов, а также принимает участие во всех районных мероприятиях патриотической направленности.

- Такие тематические классные часы и уроки повышают интерес к истории, географии страны. Позволяют узнать о героях и выдающихся деятелях, полководцах, которыми гордится Россия. В нашей семье бережно хранится память о моем прадедушке Иване Артемьевиче Михалеве, участнике Великой Отечественной войны, мы ежегодно принимаем участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», - поделилась Виктория.

Молодой преподаватель Оконешниковской школы - учитель ОБЖ и руководитель образовательного центра «Точка роста» Сергей Семиренко, военно-патриотическое воспитание молодежи считает одним из основных направлений своей педагогической деятельности.

- Без прошлого не может быть будущего. Важно передать молодому поколению память о воинах-земляках, как о героях, так и о тех, кто не дослужился до почетных званий, но вместе с тем отважно сражался на полях сражений, о тех, кто не вернулся домой, о неизвестных бойцах и их подвигах, - прокомментировал педагог.

Заключительным этапом мероприятий, прошедших в рамках памятной даты, стало прохождение школьниками онлайн-теста на знание исторических фактов, связанных с Днем неизвестного солдата.

Стоит отметить, что в юбилейный год празднования Великой Победы в Оконешниково завершилась грандиозная реконструкция Парка Победы, и самой большой гордостью оконешниковцев стали установленные гранитные плиты с именами практически всех ветеранов района. Такая возможность появилась благодаря реализации грантового проекта «Во славу ушедших, в память живущих».