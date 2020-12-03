Омичи смогут принять участие во Всероссийском правовом диктанте

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Центральной темой диктанта в этом году стала Конституция РФ с поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала. Принять участие в тестировании могут все желающие в возрасте от 14 лет на сайте юрдиктант.рф в онлайн-режиме. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

- Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры – одна из основных задач Ассоциации юристов России. Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Это бесплатная юридическая помощь, публикации в СМИ, организация работы горячих линий, специальные проекты на страницах социальных сетей, участие в форумах и встречах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант, – подчеркнул председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018-м число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии.

В Омской области диктант проходит при поддержке регионального Правительства. В 2019 году в диктанте приняло участие более двух тысяч омичей. Большую часть участников (78% от общего количества) представляли собой молодые люди до 23 лет. Однако более высокую степень правовой грамотности проявили участники в возрасте 35-45 лет.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта-2020 являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).