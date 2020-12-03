В День Неизвестного солдата в Омской области почтят память воинов

На эту дату запланировано большое количество памятных мероприятий. День Неизвестного солдата начнется с традиционного возложения цветов к самым известным в России центральным мемориалам Неизвестному солдату. Затем по всей стране в рамках акции «Огонь Памяти» зажжется огонь не только у центральных мемориалов, где Вечный огонь не гасим, но и у областных, региональных мемориалов в малых городах и других населенных пунктах. Это действие будет сопровождаться проходом почетных караулов.

Также в государственных образовательных учреждениях пройдут Уроки Памяти, посвященные Дню Неизвестного солдата, а всех российских школьников ждет онлайн тест на официальном сайте Года памяти и славы. Цель акций – донести до детей и подростков важность сохранения памяти о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру, особенно в современной России.

Завершится день акцией «Свет Памяти», в рамках которой на памятники и центральные административные здания будут спроецированы символы скорби о павших в Великой Отечественной войне – пламя Вечного огня и летящие в небесах журавли.

Самым известным мемориалом Неизвестному солдату является Могила Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве. Памятник был открыт 3 декабря 1966 года, когда у стен Московского Кремля были захоронены останки бойца, погибшего в боях под Москвой и покоившегося в братской могиле.

После окончания Великой Отечественной войны значатся пропавшими без вести свыше 4,5 миллиона советских солдат. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям Поискового движения с 2012 по 2018 года, а имена удалось вернуть почти 6 тысячам воинов.

Во Второй мировой войне, длившейся шесть лет, погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов граждан.

Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый житель нашей страны. Всего в течение 2020 года запланировано более 180 ключевых мероприятий. Их основная задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год памяти и славы – это дань уважения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради мирного неба над нашими головами: в 2020 году мы вспоминаем героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить День Победы.