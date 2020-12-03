«Росводоканал Омск» реконструировал коллектор на улице Доковской

В 2020 году проведен важный этап масштабной реконструкции канализационных городских коллекторов.

Стоит отметить, что на протяжении последних шести лет омский водоканал реконструирует городские коллекторы больших диаметров, построенные в 60-х и 80-х годах прошлого века. В этом году был модернизирован канализационный коллектор диаметром 2500 мм. Методом «труба в трубу» заменено почти 1,5 тысячи метров коммуникаций вдоль улицы Доковской Советского округа. В 2021 году работы на этом коллекторе будут продолжены - в планах предприятия замена еще 905 метров.

- Мы освоили и успешно применяем метод санации городских коммуникаций «труба в трубу», считая его уже «классическим». Технологию впервые применили в 2015-м, когда реконструировали таким способом три крупных коллектора. Протяженность обновленных за прошедшие годы коллекторов больших диаметров 1500-2500 мм превысила 5 километров, а в целом, за это время реконструировали более 14 километров сетей различных диаметров, начиная от «пятисотки», - рассказал Евгений Решетников, директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск».

Технология «труба в трубу» представляет собой укладку, а если точнее – «протяжку» внутри существующего железобетонного трубопровода новой полиэтиленовой трубы. Современные материалы полимерного трубопровода не подвержены газовой коррозии и воздействию агрессивных сред, что продлевает срок эксплуатации коллектора еще на полвека.

Действующие городские канализационные коллекторы диаметром от 1500 мм до 2500 мм были введены в эксплуатацию с 61 по 82 годы прошлого века. По результатам ежегодных телеметрических обследований определяются изношенные участки сетей, которые подлежат реконструкции или капитальному ремонту.