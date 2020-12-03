Омский суд признал экстремистским объединение футбольных фанатов «Иртыш Ultras»

В Омске запретили деятельность организации футбольных фанатов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фанаты омского футбола, вероятно, знакомы с объединением "Иртыш Ultras". Теперь оно находится вне закона.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что обратились в суд с просьбой признать организацию экстремистской и запретить ее деятельность. Дело рассматривали в Центральном районном суде Омска и приняли решение удовлетворить иск областной прокуратуры.

- Запрет деятельности объединения позволит эффективно пресекать преступные посягательства его участников, защитить интересы подрастающего поколения, обеспечивать защиту общества и государства, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что в ходе рассмотрения деятельности объединения установили, что они являются структурированной и управляемой организацией, многие члены которой, в том числе и несовершеннолетние, уже неоднократно привлекались к административной или уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности.