За год омичи задолжали своим детям 260 миллионов

Судебным приставам приходится прибегать к различным мерам воздействия на должников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В службе судебных приставов Омской области подсчитали, что с начала этого года с жителей региона принудительно взыскали более 260 миллионов рублей, которые родители должны выплачивать детям в качестве алиментов. Некоторые должники не хотят расставаться с частью дохода в добровольном порядке, тогда дело доходит до суда.

Так, например, произошло и с 36-летним омичом. В пресс-службе УФССП рассказали, что мужчина должен был выплачивать бывшей жене половину прожиточного минимум для ребенка на содержание несовершеннолетней дочери. Имелось даже решение суда, но отец не спешил расставаться с деньгами и накопил долг в 35 тысяч.

Как уточняют в ведомстве за неуплату алиментов можно получить административное дело и арест на 15 суток. Омича принудительно доставили в отдел судебных приставов, чтобы оформить протокол. Только тогда должник понял, что может столкнуться с серьезными последствиями и оплатил задолженность полностью.