Из-за обработки подъезда хлоркой омичи не могут попасть домой

Следы хлорки хорошо видны на стенах и полу подъезда. Фото: ВКонтакте

В соцсетях один из омичей опубликовал пост с жалобой на обработку подъезда хлоркой. Автор пожаловался, что из-за слишком большого количества чистящего вещества в подъезде невозможно дышать. Но есть и более серьезная проблема - хлорка примерзла к кнопкам домофона, который тоже обработали, и некоторые жители не смогли попасть домой.

- Кто-то разбрызгал по всему подъезду на Нахимова хлорку и залил ею входную дверь так, что в домофон не слышно ничего, а сама хлорка примерзла к домофону. Кнопки нельзя нажать. В самом же подъезде невозможно дышать, - рассказывает омич и высказывает недовольство такими мерами. Автор говорит, что, если это обработка от коронавируса, то тот кто ее проводил явно перестарался.

В комментариях омичи согласились, что такие меры скорее всего связаны с борьбой с распространением новой инфекции, но отмечают, что с дозировкой хлорки стоит быть осторожнее.