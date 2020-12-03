В Омском воздухе снова нашли этилбензол и ксилол

Метеорологи фиксируют серьезные выбросы, а омичи жалуются на гарь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зима принесла омичам не только морозы, но и загрязнения атмосферы. Стало известно, что накануне 1 декабря, в одном из округов города снова произошли серьезные выбросы. По данным Обь-Иртышского УГМС в Советском округе зафиксировали серьезные превышения по двум загрязняющим веществам.

В Нефтяниках на наблюдательных пунктах зафиксировали наличие в воздухе этилбензола и ксилола с превышением ПДК в 1,5 раза.

Несмотря на то, что в других районах превышений зафиксировано не было, уровень загрязненности воздуха в городе синоптики охарактеризовали как повышенный.

Также омичей предупредили, что на территории города будут наблюдаться неблагоприятные для рассеивания выбросов условия. Начал их пришлось именно на 1 декабря на 11:00, а продлятся они до 11 часов 3 декабря.

Также минувшей ночью омичи жаловались на сильный запах гари.