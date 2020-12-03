Губернатору понравилось, как лечат пациентов в омской поликлинике. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вместе с новым министром здравоохранения Александром Мураховским омский губернатор посетил городскую поликлинику №4. Александр Бурков хотел проверить, как организовано оказание помощи омичам.

Естественно, все прошло на высшем уровне. Никаких очередей глава региона на заметил. Увиденным в поликлинике он остался доволен. Своими впечатлениями губернатор поделился в Instagram.

- Здесь заработал амбулаторныи центр, созданныи специально для пациентов с ковидом и подозрением на инфекцию, - сказал Александр Бурков. - Жители Советского округа проходят в нем осмотр по направлению участкового терапевта, работает КТ. Подобное разделение потоков позволяет свести к минимуму вероятность заражения омичеи в самом здании больницы.

Почему для посещения была выбрана именно поликлиника №4, не сообщается.