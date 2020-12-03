Названа дата, до которой омичам будут выдавать бесплатные лекарства от ковида

Власти утверждают: дефицита лекарств в аптеках нет. Фото: Алексей ФОКИН

Власти разъяснили, в каких случаях омичи могут рассчитывать на бесплатные лекарства от ковида. В документе минздрава прописано: они должны выдаваться, если после обращения в поликлинику пациенту поставлен диагноз коронавирус. Второй вариант - когда больной вызывает врача на дом и по всем симптомам он делает вывод, что человек заражен ковидом. Ранее федеральные власти перечислили Омской области 72 млн. на приобретение нужных лекарств. В региональном минздраве на днях заявляли, что на складах имеется запас противовирусных на месяц.

Однако, как следует из приказа минздрава, прекратить бесплатную выдачу медикаментов пациентам с ковидом власти могут после 31 января 2020 года. Или в случае, если лекарства вдруг закончатся на складах. На какой период хватит закупленных медикаментов, пока неясно.

Отметим, что ранее омские власти заявляли: дефицита самых популярных противовирусных в аптеках города нет.