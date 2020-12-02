В Омской области для учеников сельских школ заработал мобильный технопарк

Мобильный технопарк «Кванториум» приобретён для омских школьников по нацпроекту «Образование». Фото: пресс-служба правительства Омской области

Благодаря возможностям мобильного технопарка ученики Шараповской школы в Марьяновском районе теперь могут изучать самые передовые дисциплины: основы промышленного дизайна, хитрости дополненной реальности.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, за время первой 14-дневной сессии ученики смогут погрузиться в мир высоких технологий, а также решить задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом.

Приоритетные направления обучения детей в мобильном технопарке – это подготовка к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях.

- Большой технопарк, который был открыт по решению губернатора Александра Буркова в 2018 году в Омске, стационарный Кванториум, который мы открыли в прошлом году на средства нацпроекта «Образование», инициированного Президентом, и теперь заработавший в полную силу мобильный Кванториум – это богатейший ресурс, который будет развивать наших мальчишек и девчонок, - сказала министр омского образования Татьяна Дернова.