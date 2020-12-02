В стационары попадают лишь 10% заразившихся коронавирусом омичей

В больницы попадает каждый десятый омич с диагнозом коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно последним данным статистики по коронавирусу, которые опубликовал омский минздрав, совсем небольшой процент омичей нуждается в госпитализации после заражения коронавирусом.

Так из 246 омичей, у которых выявили коронавирус за прошедшие сутки, на стационарное лечение забрали всего 23 человека. Это примерно 10% от общего числа заболевших. Остальные 223 человека лечатся от ковида амбулаторно под наблюдением врачей. Это значит, что у них болезнь пока протекает в легкой форме.

Несмотря на это количество новых заболевших каждый день продолжает незначительно увеличиваться. Подробные данные о статистике по коронавирусу в Омской области на 2 декабря можно посмотреть здесь.