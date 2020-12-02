В Омске отменяют пять маршрутов: в мэрии объяснили, почему

В схемах движения муниципальных маршрутов в Омске грядут изменения. Фото: Артем КИЛЬКИН

В маршрутах движения омского общественного транспорта снова происходят изменения. Некоторые из них хотят сделать магистральными и продлить их время работы с 6:00 до 23:00, а пять вовсе отменить. Речь о маршрутах № 40, 51Н, 411, 219, 309. О причинах такого решения рассказали в пресс-службе администрации.

Три из этих маршрутов по факту уже давно не работают. Перевозки, как сообщили в мэрии, уже не осуществляются на маршрутах №40, 411 и 219. Один из маршрутов полностью копирует сразу несколько других, поэтому его решено было упразднить. Маршрут №309 полностью повторял маршруты движения автобусов № 14, 25, 54, 276, 424 на участке от микрорайона Юбилейный до СибАДИ. А маршрут №51Н объединят с маршрутом №51, который работает по маршруту Речной порт - СНТ "Березка". Как уточнили в мэрии на нем работает 24 автобуса, в которых предоставлены все льготы.

- От маршрута №40 за этот год дважды отказывались перевозчики, работавшие на нем. После этого мы дважды объявляли конкурс на поиск нового перевозчика, но на конкурс никто не заявился, поэтому мы удаляем его из реестра муниципальных маршрутов, - подробнее рассказал о трудной судьбе сорокового маршрута заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.