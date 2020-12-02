Стало известно, когда в Омске снова пойдет снег

Омичам стоит ждать потепления на следующей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первые дни календарной зимы встретили омичей по-настоящему морозной погодой. Несколько дней подряд температура опускалась ниже -20 градусов по ночам, но и днем выло довольно прохладно до -16. Такая же тенденция сохранится до конца недели, а синоптики предупредили об опасной изморози.

Но к выходным морозы немного ослабнут и пойдет долгожданный снег. Синоптики обещают, что снегопады начнутся в воскресенье и продлятся практически всю следующую неделю. они принесу с собой и значительное потепление. По прогнозам температура поднимется до -5... -7 днем и -14 ночью.