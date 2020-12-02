В школе под Омском, где на ребенка упала батарея, проведет проверку следственный комитет

Школу ждут серьезные проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно стало известно о ЧП, произошедшем в Строкинской школе Колосовского района Омской области. На ученика начальных классов в школе упала батарея. Школьник получил серьезный перелом бедренной кости.

На месте уже работают специалисты, чтобы выяснить причины случившегося. Доследственную проверку проведет и следком. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц причастных к установке системы отопления и ее обслуживанию. Пока, как основную причину случившегося, следователи рассматривают некачественное оказание услуг.