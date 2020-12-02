В омских аптеках не обнаружили дефицита лекарств

В рамках реализации на территории города Омска федерального партийного проекта «Народный контроль» в течение месяца активисты совместно с координатором Юрием Иванищевым проверили 451 аптеку на наличие средств индивидуальной защиты и препаратов, чаще всего принимаемых гражданами в осенне-зимний период.

Также активисты «Народного контроля» отметили, что серьезного завышения цен за месяц мониторинга не выявлено.

Сегодня народные контролеры провели рейд - было подтверждено наличие препаратов первой необходимости (с учетом аналоговых), а также антисептиков и средств индивидуальной защиты.

- Мы проверили несколько сетевых аптек округа — недостатка СИЗов и лекарственных препаратов, которые используются чаще всего в осенне-зимний период, нет. Повышенного спроса, как это было месяц назад, тоже нет. При отсутствии определенного препарата фармацевты предлагают его аналоги», — отметил Юрий Иванищев.

В список для проверки вошли такие лекарства и СИЗы, как: медицинские маски, медицинские перчатки, фавиправир, Арбидол, Оксолиновая мазь, Парацетамол, Арбидол, Ингавирин, Занамивирф, Осельтамивир, Умифеновир, Ингавирин, Гриппферрон, Ибупрофен, Ламивудин, Циклоферон, Тилорон.

Также активисты «Народного контроля» отметили, что серьезного завышения цен за месяц мониторинга не выявлено.