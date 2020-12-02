В Омске будут судить банду наркокурьеров

Следственный комитет завершил расследование дела о торговле наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, завершилось расследование уголовного дела о сбыте героина. В этом были замешаны двое 25-летних омича и один 17-летний подросток.

В ходе следствия выяснилось, что молодые люди купили крупную партию героина через интернет и с января по март 2020 года продавали их на территории Омска, делая закладки. Наркокурьеры не были лично знакомы, общались только через мессенджеры. Полиция задержала всех троих подозреваемых, в квартире одного из них при обыске обнаружили 1 килограмм запрещенного вещества. Обвиняемые свою вину полностью признали.

Вскоре дело наркокурьеров рассмотрят в суде, им может грозить от 15 лет лишения свободы до пожизненного срока. В отношении лиц, поставлявшим банде наркотики, материалы следствия будут рассматривать отдельно.