В Омске полицейские помогли спасти жизнь 11-летнего ребенка

Благодаря быстрой реакции полицейских удалось спасти жизнь ребенка. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

К полицейским за помощью обратился обеспокоенный отец маленького омича. Они как обычно собирались на прогулку, но по пути в машине мальчику стало плохо, случился приступ эпилепсии. Сам ребенок передвигаться не мог, а любая серьезная задержка в оказании медицинской помощи могла обернуться трагедией.

Как сообщили в пресс-службе полиции, патрульные оперативно сопроводили отца и сына в больницу. Медикам удалось удачно купировать приступ и ребенка отпустили через 10 минут. Сейчас жизни и здоровью 11-летнего омича ничего не угрожает.