Сквер Дзержинского станет местом для виртуальной экскурсии жителей в прошлое Омска

Омичам расскажут 55 новогодних историй. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Необычную акцию к Новому Году подготовили в администрации. Сквер Дзержинского станет местом для виртуальной экскурсии в прошлое Омска. Здесь жители смогут узнать приготовленные для них «Омские новогодние истории».

Это станет возможным с помощью современных технологий: чтобы прочитать или узнать какую-то интересную информацию, достаточно будет отсканировать смартфоном QR-код. Эти коды власти нанесут на элементы праздничного украшения сквера. Всего их будет 55 - 55 новогодних историй. Организаторами сторителлинга выступили омские муниципальные библиотеки.

- Как праздновал наступление Нового года дореволюционный Омск? Отмечали ли праздник в годы Великой Отечественной войны? В каком году главная елка Омска вошла в топ-20 самых высоких в России? Как омичи снимались в фильме Тимура Бекмамбетова и клипе Сергея Шнурова? Какой маскарадный костюм признали самым оригинальным в 1911 году и куда отправлять письмо для омского Дедушки Мороза? — ответы на эти и многие другие вопросы омичи получат, приняв участие в нашем проекте, - рассказала директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Дрозд.

Много интересной информации об истории города жители смогут узнать, отсканировав QR-код Фото: пресс-служба администрации города Омска

Виртуальная акция стартует с 25 декабря и продлится до 14 января.