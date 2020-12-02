Роспотребнадзор подсчитал, как часто в Омской области выявляют коронавирус

Среди всех выявленных респираторных заболеваний ковид занимает 2 место. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее Роспотребнадзор уже сообщал, что коронавирус составляет значительную часть всех респираторных вирусов в регионе. На прошлой неделе его доля составляла более 70%, на сегодняшний день она существенно понизилась.

- По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов заболеваемость населения области обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. Доля положительных находок составила 38,5%. Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили вирусы риновирусы — 50,0%, новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40,0% и бокавирусы — 10,0%, - отметили в Роспотребнадзоре.

Вирусов гриппа на территории Омской области по-прежнему не обнаружено. Омичей просят ответственно относиться к соблюдению санитарных мер и обращаться в больницу при первых признаках простуды.