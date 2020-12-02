В День неизвестного солдата в Омской области пройдут памятные мероприятия

Омичи отдадут дань памяти воинам, которые пали на полях сражений, защищая Родину. Состоится возложение цветов к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и к Вечному огню. Будет объявлена минута молчания. Салютная группа произведет троекратный ружейный залп.

Огни памяти зажгут в День Неизвестного солдата 3 декабря 2020 года в мемориальных комплексах областного центра и в муниципальных районах, состоится торжественное возложение цветов. Мероприятия будут организованы с соблюдением санитарных норм и требований безопасности.

Многие акции 3 декабря пройдут в онлайн формате. Например, в школах Омской области состоится урок памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Педагоги расскажут школьникам о Дне Неизвестного солдата. Музейный урок «Никто не забыт, ничто не забыто!» состоится в школе № 190 имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Почетным гостем музейного урока станет подполковник, ветеран боевых действий в Приднестровье и на Северном Кавказе, член общественной организации «Боевое братство» Анатолий Полежаев. Урок, посвященный Дню неизвестного солдата, пройдет в Богословской средней общеобразовательной школе Омского района. А в клубе для детей и молодежи «Радуга» пройдет информационный час, посвященный Дню неизвестного солдата.

День неизвестного солдата был утвержден Государственной Думой РФ в 2014 году в честь российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Дата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду.