В Омске таксист украл ноутбук, а вину пытался свалить на несуществующих пассажиров

Омичка забыла сумку с ноутбуком после долгой поездки в такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

В полицию обратилась 27-летняя омичка, заявив о краже ноутбука. она рассказала, что обнаружила пропажу после длительной поездки в такси. Она добиралась с улицы Герцена на Космический проспект. Омичка справедливо предположила, что забыла сумку с техникой в салоне и обратилась к водителю. Но мужчина заверил, что ноутбука не видел, а сразу за девушкой взял других пассажиров, которые, вероятно, и взяли сумку. Омичка решила обратиться в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в ходе следствия быстро выяснилось, что мужчина соврал пассажирке. Она действительно оставила ноутбук в салоне такси, но никаких пассажиров он не подвозил, а сумку нашел сам. Ноутбук он планировал продать. Теперь на него завели уголовное дело за кражу, максимальный срок, который ему грозит 2 года лишения свободы.