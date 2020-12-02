Группа Райффайзен приглашает на Open API Day 2020

Три панели под названиями «Суперспособности игроков рынка», «Теория Большого Открытого Банкинга» и «Как обеспечить превосходный пользовательский опыт» позволят гостям разобраться в мире открытых API. Эксперты поделятся своими оценками происходящего на рынке открытого банкинга, расскажут об интересных примерах использования технологии и дадут прогнозы.

Концепция открытого банкинга, ее цель и текущие успехи внедрения являются предметами многих дискуссий. Банки Группы Райффайзен присутствуют на 13 рынках Центральной и Восточной Европы, что позволяет следить за опытом разных стран в этой области. Команда поделится с гостями мероприятия своим подходом к использованию этих технологий, а также расскажет о вызовах и достижениях на глобальном и локальном уровнях.

Для участия необходима регистрация: https://hopin.to/events/rbi-open-api

Программа:

13:00 – 13:05 Приветственное слово

13:05 – 13:50 Панельная дискуссия | Стражи Открытого Банкинга: суперспособности игроков рынка

Петер Кляйн (Peter Klein) | CTO и CPO FynLnc

Торстен Грюнхайт (Thorsten Gruenheit) | Руководитель отдела управления продуктами и комплаенс в Deutsche Bank

Габриэль Инзирилло (Gabrielle Inzirillo) | Директор по финтех-технологиям Plug & Play в Европе

Судип Хан (Sudip Khan) | Руководитель практики открытого розничного банковского обслуживания в Raiffeisen Bank International

13:50 – 14:30 Панельная дискуссия | Теория Большого Открытого Банкинга

Кристин Вюрфель (Christine Würfel) | Эксперт в отношениях с регуляторами, Raiffeisen Bank International

Марек Хлебицки (Marek Chlebicki) | Эксперт в ИТ-стратегии, Райффайзен Банк Интернациональ

Хакан Эроглу (Hakan Eroglu) | Руководитель направления Open Banking в Mastercard

14:30 – 15:15 Панельная дискуссия | Внутри Открытого Банкинга: как обеспечить превосходный пользовательский опыт

Таня Имамович (Tanja Imamovic) | Лидер направления Open API в Raiffeisen Bank International

Герхард Фрёлих (Gerhard Froehlich) | Руководитель отдела основных информационных технологий в Райффайзен Банк Интернациональ

Андреа Синтулова (Andrea Cintulova) | Старший ИТ-консультант, Райффайзен Банк Интернациональ

Мартин Хейнс (Martin Hains) | Старший ИТ-консультант, Райффайзен Банк Интернациональ

Каталина Аратяну (Catalina Arateanu) | Владелец продукта API Маркетплейс в Райффайзен Банк Интернациональ

15:15 – 15:30 Доклад | API Маркетплейс Группы Райффайзен: 13 причин почему

15:30 – 16:00 Доклад | Открытый банкинг в Tatra Banka Slovakia

16:00 – 16:05 Подведение итогов