За сутки коронавирусом в Омской области заразились 246 человек

В Омской области коронавирус продолжает довольно активно распространяться. Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве здравоохранения подвели итоги минувших суток по распространению коронавируса в Омской области. Количество заболевших увеличилось на 246 человек. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии составило 23 053 человека.

Справились с коронавирусом 123 омича. Всего с начала пандемии по выздоровлению выписали 15 181 человека.

За минувшие сутки снова констатировали смерти 9 человек от COVID-19. Таким образом общее число погибших от новой инфекции составило в Омской области 650 человек.

Доля свободных мест в коечном фонде омских стационаров продолжает медленно расти. Сегодня она уже составляет 20,9%. 5 553 человека лечатся от коронавируса на дому.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области на 2 декабря выглядит так: Омск – 205, Азовский район – 10, Омский район – 7, Исилькульский район – 5, Кормиловский, Муромцевский районы – 3, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Павлоградский, Таврический районы – 2, Крутинский, Любинский, Седельниковский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.